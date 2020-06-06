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В Рязанской области выявлено 68 новых случаев коронавируса

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay
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В субботу, 6 июня, оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о новых случаях коронавируса. За день в регионе выявили 68 новых заболевших COVID-19.

Положительные анализы ещё 73 человек направлены на подтверждение в Роспотребнадзор. Эти люди считаются условно заражёнными. Вместе с ними с начала пандемии коронавируса под контролем врачей находятся 4013 человек.

В оперативной группе подчеркнули, что все необходимые мероприятия для борьбы с распространением COVID-19 в Рязани и области проводятся в полном объёме.

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