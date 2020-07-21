В Рязанской области возобновились тренировки в спортшколах

21 июля в Рязанской области возобновляются тренировки в детских спортивных учреждениях.

Занятия возобновляются для детей и подростков до 18 лет на всех этапах спортивной подготовки.

Общественность смогла узнать об этом из аккаунта губернатора в социальной сети в ВК. Представитель министерства ответил в комментариях о соответствующем приказе под номером 390, который вышел вчера, 20 июля.

В приказе также отмечается, что занятия должны проводятся с соблюдением мер безопасности и при условии не более 50% пропускной способности спортивного объекта.

Чиновники также подчеркнули, что государственные органы исполнительной власти Рязанской области всегда открыты к диалогу. Если возникают вопросы по работе спортивной отрасли, то их можно задавать как через соцсети ведомства, так и по телефону 25-66-25.