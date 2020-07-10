В Рязанской области сбили 7-летнего велосипедиста

В четверг, 9 июля, в 13.15 в посёлке Милославское автомобиль сбил 7-летнего велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло у дома №42 на улице Октябрьской. Мальчика, выезжающего с прилегающей территории, сбил автомобиль Hyundai Genesis, под управлением 47-летней жительницы Милославского района.

Ребёнок получил травмы, ему потребовалась помощь врачей.