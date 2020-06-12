В Рязанской области ожидаются дожди с градом

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В пятницу, 12 июня, в Рязанской области местами ожидается дождь. Об этом говорится в метеопредупреждении от регионального управления МЧС России.

Местами осадки будут сильные, местами ожидается гроза, в отдельных районах – град. Кроме того, ветер усилится до 12-17 метров в секунду.

Такая погода сохранится в Рязани и области вечером в пятницу, 12 июня, ночью и днём 13 июня.

Будьте внимательны и осторожны!