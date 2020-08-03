В Рязанской области отец убил сына

В Спасском районе нетрезвый мужчина зарезал сына. Об этом сообщает «МК в Рязани».

По данным издания, преступление было совершено в воскресенье, 2 августа, в селе Выжелес. Во время ссоры пьяный 67-летний мужчина дважды ударил 44-летнего сына ножом в грудь. От полученных ран пострадавший скончался.

Сообщается, что оба постоянно проживали в Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.