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Новости РязаниПроисшествия

В Рязанской области отец убил сына

7info

В Спасском районе нетрезвый мужчина зарезал сына. Об этом сообщает «МК в Рязани».

По данным издания, преступление было совершено в воскресенье, 2 августа, в селе Выжелес. Во время ссоры пьяный 67-летний мужчина дважды ударил 44-летнего сына ножом в грудь. От полученных ран пострадавший скончался. 

Сообщается, что оба постоянно проживали в Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого. 

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