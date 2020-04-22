В Рязанской области насчитали около 38 тысяч приезжих

В Рязанской области,по поручению губернатора Николая Любимова, продолжается учёт приезжающих из других регионов. Делается это, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа правительства.
По состоянию на 22 апреля известно о 37 тысячах 996 приехавших гражданах. Это без Рязани, где учёт ведётся отдельно.
В населённых пунктах региона на карантине под наблюдением врачей находятся 1404 человека. Они либо соблюдают самоизоляцию, либо ожидают результатов в обсервациях. 889 человек карантин прошли, они здоровы.
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