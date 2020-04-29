В Рязанской области начал работать Экономический информационный центр

В здании на улице Каширина, 1А в Рязани начал работу Экономический информационный центр. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.
Центр в Рязани открыли по поручению губернатора Николая Любимова. Там представителям бизнеса разъяснят, какие меры поддержки они могут получить в связи с распространением коронавируса.
Консультировать обратившихся будут сотрудники региональным министерств, Фонда развития промышленности Рязанской области и центра «Мой бизнес».
Телефон для справок: 8-800-333-00-64.
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