В рязанской больнице создали отделение паллиативной помощи

В рязанской больнице №4 создано отделение паллиативной помощи. Об этом сообщил Минздрав Рязанской области.
ГКБ №4 первой среди городских медучреждений открыла подобное отделение. Инициатива его создания принадлежит главному врачу, кандидату медицинских наук Сергею Викулину.
Открытие отделения паллиативной медпомощи в больнице №4 профинансировано из регионального бюджета по программе развития здравоохранения Рязанской области.
Отделение рассчитано на 15 мест. Максимально срок пребывания составляет 30 дней. Руководит отделением Юрий Севастьянов. По его словам, отделение оснащено современным оборудованием, в достаточном количестве имеются противопролежневые матрасы, передвижные кварцевые лампы, которые можно использовать в присутствии людей, дыхательная аппаратура – кислородные концентраторы.
Он добавил, что специалисты помогают не только пациентам, но и их родственникам, которым объясняют специфику ухода за тяжелыми лежачими больными. Затем эти правила они смогут применять дома.
По словам Юрия Севостьянова в отделении сложился замечательный коллектив, который работает как единая команда. В ее составе хирург, настезиолог-реаниматолог, медсестры.