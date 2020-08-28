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В рязанской больнице создали отделение паллиативной помощи

7info

В рязанской больнице №4 создано отделение паллиативной помощи. Об этом сообщил Минздрав Рязанской области. 

ГКБ №4 первой среди городских медучреждений открыла подобное отделение. Инициатива его создания принадлежит главному врачу, кандидату медицинских наук Сергею Викулину. 

– В нацпроекте «Здравоохранение» много внимания уделяется развитию современной системы паллиативной помощи, которая призвана облегчить проявления неизлечимых заболеваний, сохранять качество жизни человека, поддерживать удовлетворительное самочувствие и позволяет пациенту жить активно – насколько это позволяет болезнь, – отмечает Сергей Викулин. 

Открытие отделения паллиативной медпомощи в больнице №4 профинансировано из регионального бюджета по программе развития здравоохранения Рязанской области.

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Отделение рассчитано на 15 мест. Максимально срок пребывания составляет 30 дней. Руководит отделением Юрий Севастьянов. По его словам, отделение оснащено современным оборудованием, в достаточном количестве имеются противопролежневые матрасы, передвижные кварцевые лампы, которые можно использовать в присутствии людей, дыхательная аппаратура – кислородные концентраторы. 

– Наши пациенты размещаются на комфортных современных кроватях, которые управляются пультом, есть возможность регулировать высоту, аккуратно, без напряжения менять положение больного, перемещать его на кушетку или обратно. Мы можем приподнять головной конец кровати, чтобы покормить человека или в случае возникновения одышки. А, если, к примеру, падает давление, то можно поднять ножной конец, – говорит Юрий Севостьянов. 

Он добавил, что специалисты помогают не только пациентам, но и их родственникам, которым объясняют специфику ухода за тяжелыми лежачими больными. Затем эти правила они смогут применять дома. 

По словам Юрия Севостьянова в отделении сложился замечательный коллектив, который работает как единая команда. В ее составе хирург, настезиолог-реаниматолог, медсестры. 

– Очень хорошо, что у нас есть клинический психолог. Это помогает пациентам, облегчает им жизнь. Нашим больным требуется особое внимание, нужна возможность высказаться, получить поддержку не только делом, но и добрым словом, – подчёркивает заведующий отделением.

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