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В Рязани завели уголовное дело о коррупции в зоозащитной организации

7info

В Рязани после проведения прокурорской проверки возбудили уголовное дело о служебном подлоге в организации, занимающейся безнадзорными животными. Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Рязанской области.

Уголовное дело завели по ч.1 ст.292 УК РФ – служебный подлог.

В ходе проверки было установлено, что в организацию на должность водителя был принят житель Рязани. Трудоустройство было фиктивным – обязанности мужчины выполняли другие водители, при этом зарплата и премии ему начислялись. Кроме того,  делались отчисления в Пенсионный фонд. 

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В течение двух лет рязанец не работал в организации. В общей сложности он получил более 700 тыс рублей. Часть средств была переведена руководству. 

Уголовное дело по материалам прокурорской проверки было возбуждено сотрудниками Следственного комитета. 

Ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог) предусматривает в качестве наказания крупный штраф, обязательные или исправительные работы, а также до 2 лет лишения свободы.

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