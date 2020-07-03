В Рязани задержали начальника сараевской полиции Максима Глубоцкого – СМИ

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В Рязани задержан начальник межмуниципального отдела полиции «Сараевский» Рязанской области Максим Глубоцкий. Об этом сообщает «Новая газета Рязань».

По данным СМИ, Глубоцкий был задержан в Рязани в четверг, 2 июля, после допроса у следователя. Издание отмечает, что ранее полицейского отстранили от руководством отдела после многочисленных жалоб предпринимателей.

«НГ» сообщает, что уже сегодня суд может принять решение об аресте полицейского.

Фото: «Новая газета».