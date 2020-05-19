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В Рязани вылечилась от коронавируса 84-летняя женщина

7info
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Сегодня из инфекционного отделения больницы им. Семашко, где проходят лечение больные с COVID-19, выписали 84-летнюю пациентку Нину Васильевну Д., победившую коронавирус. Об этом сообщается на странице больницы в ВК. 

Пожилая женщина поступила в лечебное учреждение из Новомичуринска в состоянии средней степени тяжести. Самочувствие пациентки стало прогрессивно ухудшаться, и она была переведена в реанимацию, где провела 19 дней.

Люди старше 65 лет имеют много сопутствующих заболеваний. На фоне возрастной патологии развитие острых инфекционных процессов усугубляется, поэтому лечить таких пациентов гораздо сложнее. Но благодаря опыту и усилиям заведующей отделением анестезиологии и реанимации Надежды Михайловны Решетиной, заведующей пульмонологическим отделением Елены Викторовны Алмазовой, врачей-инфекционистов Дарьи Александровны Тюриной и Елены Николаевны Смирновой 84-летняя пациентка пошла на поправку.

«Когда мне поставили диагноз коронавирус, я очень испугалась. Ведь так хочется еще пожить! Страх прошел только после реанимации, когда я перестала задыхаться и начала свободно дышать – рассказывает Нина Васильевна. – Я благодарна всем врачам, медсестрам и санитаркам за заботу обо мне, за доброту и за профессиональное лечение. Они совершили чудо, помогли мне преодолеть такую страшную болезнь».

Сегодня Нину Васильевну транспортировали домой. Ей предстоит длительная реабилитация на дому, которая будет проходить под наблюдением врачей местной поликлиники. Но самое главное, что с коронавирусом она справилась!

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