В Рязани вводят разрывной график работы общественного транспорта

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина сообщила у себя на странице в Фейсбуке о введении разрывного графика работы общественного транспорта.

Вот, что написала Сорокина:

Мы продолжаем работу в режиме повышенной готовности. На расширенном заседании областного оперативного штаба губернатор Рязанской области Николай Викторович Любимов озвучил дополнительные мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

По его поручению в областном центре также будут предприняты соответствующие шаги. Так, городской пассажирский транспорт с понедельника, 27 апреля, будет переведен на разрывной график работы – с 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 20.00. Такая система отработана во многих областных центрах – в Волгограде, Туле, Калуге, Вологде, Новороссийске, Саранске и других городах. В настоящих условиях без вынужденных мер не обойтись, они позволят сберечь здоровье и даже жизни граждан.

Организация разрывного графика работы общественного транспорта будет тщательно проработана – мной уже даны соответствующие поручения заместителям. Так, для поддержки жителей, которые будут испытывать затруднения при новом графике работы транспорта, планируется открыть телефонные «линии помощи», по которым также смогут получить консультации сотрудники и руководители предприятий и организаций.

Дополнительно рязанцы смогут направлять свои обращения на электронную почту и через единое окно цифровой связи с населением. Подробная информация с номерами телефонов и электронной почтой будет размещена на официальном сайте городской администрации в ближайшее время.

Уважаемые рязанцы! Я прошу вас проявлять сознательность и выполнять все рекомендации для профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Берегите себя и своих близких!