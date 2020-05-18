В Рязани вновь открылся гипермаркет «Леруа Мерлен»

В Рязани возобновил работу гипермаркет «Леруа Мерлен». Информация об этом появилась в официальной группе магазина в соцсети ВКонтакте.
Напомним, из-за коронавируса в Рязани действовали ограничения на работу магазинов. Попали под их действие и магазины строительных и отделочных материалов. Некоторое время они работали только по предварительным заказам, посетителей внутрь не пускали.
Сообщается, что теперь «Леруа Мерлен» вновь работает с 08.00 до 20.00. Правда, внутрь покупателей пускают только в маске.
В группе отмечается, что в магазине делается всё возможное, чтобы снизить риски.
– Мы ответственно соблюдаем рекомендации ВОЗ, – написано в ВК.
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