В Рязани собирают деньги семье, пострадавшей от пожара в Солотче

В Рязани собирают деньги для мужчины и его сына, у которых сгорела квартира в посёлке Солотча. Об этом РИА «7 новостей» сообщила соседка погорельцев.

Напомним, пожар на улице Мещёрской случился в понедельник, 31 августа.

По словам собеседницы агентства, мужчина – бывший сотрудник полиции, сейчас на пенсии. Он один воспитывает сына, которому 2 года и 7 месяцев. Временно не работает.

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После пожара ребёнка отвезли в больницу. Мальчик надышался дымом, кроме того, у него шишка на голове. Врачи проверяют, нет ли серьёзной травмы. Некоторое время ребёнок будет в больнице.

Деньги для погорельцев можно перечислить на карту Сбербанка №2202200310539315. Абрамов И. В.