В Рязани разнообразят меню школьных столовых

В понедельник, 31 августа, заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина и начальник управления образования и молодёжной политики Дмитрий Донсков посетили муниципальное предприятие «Детское питание». Об этом сообщается на сайте мэрии.

Чиновники проверили, как предприятие готово к новому учебному году, посмотрели закумаемые продукты, а также новое оборужование.

Напомним, с 1 сентбря, все школьники с 1 по 4 класс, а также льготники будут бесплатно получать горячее питание. Кроме того, для школьников, имеющих льготы, будут доступны полдники из напитка, булочки или печенья.

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Для работы МП «Детское питание» купило новые современные котлы, посуду и оборудование.

– В школы, где горячие блюда готовят в своих столовых, овощи, фрукты и мясную продукцию доставляют в специальных герметичных упаковках, – рассказала директор предприятия Ирина Каминская.

Ученики с 5 по 11 класс смогут питаться за денбги. Один приём пищи для них будет обходиться в 86,99 рублей. В пресс-службе администрации Рязани сообщили, что сейчас рассматривается вопрос сохранения прежней цены обедов не превышавшей 58 рублей.

По словам Надежды Штевниной, питание в школах будет принципиально отличаться от «завтрака» и «обеда», предлагаемых в прошлые годы. Вырастут порции, меню станет более калорийным, сбалансированным, а еда вкуснее.