В Рязани пьяная женщина на «Мерседесе» врезалась в столб, уезжая от полиции

24 июля сотрудники ГИБДД проводили рейд по скрытому патрулированию. Результаты рейда показали, что рязанские водители пренебрегают правилами дорожного движения. Всего за несколько часов работы полицейские обнаружили 4 грубых нарушения — водители выезжали на «встречку». Сообщает пресс-служба УМВД.

Один из четырёх случаев связан не только с нарушением правил вождения. Находясь в «засаде» сотрудники полиции обнаружили, как автомобиль марки «Mercedes Benz» на обгоне пересекает сплошную и выезжает на встречную полосу движения. Информация была передана в дежурный экипаж.

Полицейский патруль незамедлительно последовал за нарушителем, требуя остановится. Но автоледи не отреагировала на предупреждение представителей закона и продолжила двигаться в автомобиле.

Вскоре, в результате неудачного манёвра, женщина на «Mercedes Benz» въехала в столб. При столкновении никто, кроме автомобиля, не пострадал.

Когда полицейские общались с «непослушной» автоледи, стало очевидно, что она находится в состоянии алкогольного опьянения. Находясь в столь неадекватном состоянии, рязанка пыталась скрыться с места преступления в ближайшую торговую точку. Полицейские поймали её в тот момент, когда беглянка покупала алкоголь.

Несмотря на присутствие понятых автоледи отказывалась выполнять прописанные протоколом процедуры. Впереди у «гонщицы» административная ответственность за совершённое правонарушение, штраф и прочие неприятности.