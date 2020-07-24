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Новости РязаниОбщество

В Рязани пьяная женщина на «Мерседесе» врезалась в столб, уезжая от полиции

7info7

24 июля сотрудники ГИБДД  проводили рейд по скрытому патрулированию. Результаты рейда показали, что рязанские водители пренебрегают правилами дорожного движения. Всего за несколько часов работы полицейские обнаружили   4 грубых нарушения  — водители выезжали на «встречку». Сообщает пресс-служба УМВД.

Один из четырёх случаев связан не только с нарушением правил вождения.  Находясь в «засаде» сотрудники полиции  обнаружили, как автомобиль марки «Mercedes Benz» на обгоне пересекает сплошную и выезжает на встречную полосу движения. Информация была передана в дежурный экипаж.

Полицейский патруль незамедлительно последовал за нарушителем, требуя остановится. Но автоледи не отреагировала на предупреждение представителей закона и продолжила  двигаться в автомобиле.

Вскоре, в результате неудачного манёвра, женщина на  «Mercedes Benz» въехала в столб. При столкновении никто, кроме автомобиля, не пострадал.

Когда полицейские общались с «непослушной» автоледи, стало очевидно, что она находится в состоянии алкогольного опьянения.  Находясь в столь неадекватном состоянии, рязанка пыталась скрыться с места преступления в ближайшую торговую точку. Полицейские  поймали её в тот момент, когда беглянка покупала алкоголь.

Несмотря на присутствие понятых автоледи отказывалась выполнять прописанные протоколом процедуры. Впереди у «гонщицы»  административная ответственность за совершённое правонарушение, штраф и прочие неприятности.

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