В Рязани проверяют, как УК дезинфицируют подъезды и дворы

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Управляющие организации ежедневно дезинфицируют подъезды в многоквартирных домах областного центра в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции. По рекомендациям Роспотребнадзора объекты обрабатываются специальным хлорсодержащим раствором слабой концентрации, при этом компании, обслуживающие жилищный фонд, должны каждый день предоставлять отчет о результатах в управление энергетики и ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани. 

Обязательными являются обработка полов первых этажей, входных групп, в том числе, дверных ручек, кабин лифтов, включая кнопки вызова, а также перил, почтовых ящиков, панелей домофонов и кодовых замков.

Администрация города напоминает управляющим организациям также о необходимости дезинфекции придомовых территорий, чтобы свести риски заражения коронавирусной инфекции к минимуму. Обработке подлежат детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы во дворах многоквартирных домов.

Если работы по дезинфекции не проводятся на регулярной основе или не достаточно качественно, рязанцам необходимо сообщить об этом по телефонам:

— в свою управляющую компанию;

— в оперативно-диспетчерский отдел управления энергетики и ЖКХ – 25-48-69;

— в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области – 21-78-40, 21-78-41, 21-78-24;

— на горячую линию Управления Роспотребнадзора по телефонам – 8 (800) 100-22-62, (4912) 50-64-87;

— единой диспетчерской службы управления ГОиЧС города Рязани – 55-00-41.

По данным управления энергетики и ЖКХ, 13 апреля на телефоны диспетчерских служб поступило 6 таких жалоб. В минувшие выходные о некачественной обработке подъездов или полном ее отсутствии сообщило 11 рязанцев. Все обращения отрабатываются управлением жилищно-коммунального хозяйства.

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