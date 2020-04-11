В Рязани провели проверку после вручения ребёнку некачественного пайка

7info

В Рязанской области подготовлен первый пакет мер поддержки бизнеса

Власть
Во вторник, 7 апреля, состоялось очередное заседание областного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения заболевания коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории региона....
Узнать больше

Опубликованы фотографии из Заокского и Коростово

Новости Рязани
В социальной сети ВКонтакте появилась группа Коронавирус. Заокское — Коростово.  В ней рассказывается и показывается, как живут сёла Заокское...
Узнать больше

Администрация рассказала, как проводят дезинфекцию Рязани

Администрация
Работники Дирекции благоустройства города ежедневно обрабатывают специальным раствором общественные пространства во всех районах Рязани.
Узнать больше
-

В Рязани провели проверку после появления в интернете информации о некачественном продуктовом наборе, выданном школьнику. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Напомним, провести проверку поручила глава администрации Рязани Елена Сорокина. В субботу, 11 апреля, ей доложили о результатах проверки. 

Заместитель Сорокиной Надежда Штевтина рассказала, что этот набор ежемесячно получает ребёнок, находящийся на надомном обучении. Детские пайки были сформированы в конце марта и хранились на складе МП «Детское питание». Все продукты имеют сертификаты и декларации качества с нормативным сроком годности. Яблоки в набор включили по инициативе руководителя муниципального предприятия. Она не была согласована ни с управлением образования, ни со школой, где учится ребёнок. Состав пайков для детей, проходящих надомное обучение, рассчитан на 10 дней.

8 апреля, перед тем как выдавать наборы школьникам, их осмотрели заведующий и работник склада. Проблем они не заметили. 

Пресс-служба администрации Рязани сообщила, что с работниками «Детского питания» была проведена беседа. Ребёнку выдадут новый продуктовый набор.  

Елена Сорокина назвала такую ситуацию недопустимой. Она отметила, что такое отношение к делу со стороны работников – безответственное. 

– Администрация города Рязани приносит извинения семье в связи с произошедшим инцидентом. Контроль за работой МП «Детское питание» в период выдачи продуктовых наборов будет усилен, – сообщила глава администрации Рязани.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанскую область приехало более 34 тысяч человек

Новости Рязани
В Рязанской области по поручению губернатора Николая Любимова ведётся учёт приезжающих из других регионов. Это делается для борьбы с распространением в регионе...
Узнать больше

Ещё одного рязанца арестовали за тонировку

Новости Рязани
В Рязани ещё одного водителя отправили под арест из-за тонировки. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Узнать больше

В ДТП в Рязанской области серьёзно пострадал мотоциклист

Новости Рязани
Виновника ДТП и его пассажира доставили в Клепиковскую больницу. Позднее мотоциклиста доставили в Рязань, в ОКБ.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области разрешили работать некоторым парикмахерским

Новости Рязани
Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал 11 апреля постановление регионального правительства о внесении изменений в распоряжение Правительства Рязанской области № 130. Согласно...
Узнать больше

В Рязанской области выявлены ещё 17 случаев заражения коронавирусом

Коронавирус ТОП
Количество заражённых коронавирусом в Рязанской области продолжает расти. В субботу, 11 апреля, оперативная группа правительства сообщила о выявлении ещё 17 случаев COVID-19. 
Узнать больше

Оперативные данные о распространении коронавируса в Рязанской области

Коронавирус Рязань
По состоянию на 8.30 субботы, 11 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 38 случаев коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Пасха. Мифы и традиции Великого праздника

Акценты
В трудное время, которое нам приходится переживать этой весной, всем необходимы дополнительные силы. Где же взять их, как не в обращении к...
Узнать больше

Тест на коронавирус

Акценты
Москва. Четверг, 9 апреля. Днем я отправился сдавать тест на коронавирус. Принять это решение было непросто. И...
Узнать больше

Участники проекта «МедиаКВН» пообщались с директором Рязанской лиги КВН Алексеем Жегловым

Акценты
В среду, 8 апреля, в рамках проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН»,  состоялась онлайн-беседа участников проекта с директором Рязанской лиги Международного союза КВН Алексеем...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязанскую область приехало более 34 тысяч человек

Ещё одного рязанца арестовали за тонировку

В ДТП в Рязанской области серьёзно пострадал мотоциклист