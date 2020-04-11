В Рязани провели проверку после вручения ребёнку некачественного пайка

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В Рязани провели проверку после появления в интернете информации о некачественном продуктовом наборе, выданном школьнику. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Напомним, провести проверку поручила глава администрации Рязани Елена Сорокина. В субботу, 11 апреля, ей доложили о результатах проверки.

Заместитель Сорокиной Надежда Штевтина рассказала, что этот набор ежемесячно получает ребёнок, находящийся на надомном обучении. Детские пайки были сформированы в конце марта и хранились на складе МП «Детское питание». Все продукты имеют сертификаты и декларации качества с нормативным сроком годности. Яблоки в набор включили по инициативе руководителя муниципального предприятия. Она не была согласована ни с управлением образования, ни со школой, где учится ребёнок. Состав пайков для детей, проходящих надомное обучение, рассчитан на 10 дней.

8 апреля, перед тем как выдавать наборы школьникам, их осмотрели заведующий и работник склада. Проблем они не заметили.

Пресс-служба администрации Рязани сообщила, что с работниками «Детского питания» была проведена беседа. Ребёнку выдадут новый продуктовый набор.

Елена Сорокина назвала такую ситуацию недопустимой. Она отметила, что такое отношение к делу со стороны работников – безответственное.

– Администрация города Рязани приносит извинения семье в связи с произошедшим инцидентом. Контроль за работой МП «Детское питание» в период выдачи продуктовых наборов будет усилен, – сообщила глава администрации Рязани.