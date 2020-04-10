Елена Сорокина поручила провести проверку после появления информации о некачественном пайке для ребёнка

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина поручила провести проверку после появления в соцсети ВКонтакте информации о некачественном сухом пайке. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В пятницу, 10 апреля, в паблике Типичная Рязань появился пост от рязанки, которая сообщила, что ребёнку-инвалиду выдали гнилые яблоки, ржавые консервные банки и вскрытый йогурт.

Провести проверку Елена Сорокина поручила своему заместителю Надежде Штевтиной. Её результаты должны быть уже завтра.