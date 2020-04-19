В Рязани провели масштабную уборку и обработку от коронавируса

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В субботу, 18 апреля, в Рязани прошла масштабная санитарная уборка и обработка города от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

Специальным средством обработали улицы, тротуары, детские и спортивные площадки, остановки, места общего пользования. Общая площадь продезинфицированных территорий превысила 4,5 миллиона квадратных метров. На дезинфекцию было потрачено более 150 тонн готового дезинфицирующего раствора.

Также проводилась уборка улиц от грязи, мылись и красились ограждения. В этих работах принимали участие  муниципальные и коммерческие предприятия, магазины и другие организации различных форм собственности.

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