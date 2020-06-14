В Рязани горела кладовая в 6-этажном жилом доме

В воскресенье, 14 июня, на улице Быстрецкой в Рязани произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 05.25. Горела кладовка в 6-этажном 7-подъездном жилом доме. На место происшествия выезжали 4 пожарных машины и 11 сотрудников МЧС.
Люди во время пожара не пострадали. Эвакуировано два человека. Кладовая повреждена огнём на площади 4 квадратных метров.
Причина случившегося и размер ущерба устанавливаются.
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