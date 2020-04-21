В Рязани продолжат дезинфекцию улиц

Вечером во вторник, 21 апреля, в Рязани вновь запланирована дезинфекция улиц от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Начало работ – в 19.20. Специальным раствором будут обрабатывать дороги и тротуары, а также разворотные круги общественного транспорта.
Жителей города просят в это время не выходить на улицы и закрыть окна. Особенно это касается аллергиков.
Дезинфекцию проведут, если позволит погода.
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