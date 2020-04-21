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В Рязани продолжат дезинфекцию улиц

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Вечером во вторник, 21 апреля, в Рязани вновь запланирована дезинфекция улиц от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

Начало работ – в 19.20. Специальным раствором будут обрабатывать дороги и тротуары, а также разворотные круги общественного транспорта.

Жителей города просят в это время не выходить на улицы и закрыть окна. Особенно это касается аллергиков. 

Дезинфекцию проведут, если позволит погода.

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