В Рязани предприниматель выплатил 3 млн рублей после возбуждения уголовного дела

В Рязани индивидуальный предприниматель выплатил долг по налогам и недоимку после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица) было возбуждено в отношении предпринимателя, занимавшегося сдачей в аренду объектов недвижимости. По версии следствия, рязанец не указал в налоговых декларациях доход за 2019 год. В итоге он не заплатил государству более 2,7 млн. рублей.

Уголовное дело в отношении мужчины было прекращено после того, как он выплатил долг налоговой, а также погасил пени.

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По закону в России человек, совершивший налоговое преступление впервые и добровольно погасивший ущерб, может быть освобождён от уголовной ответственности.