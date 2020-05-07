В Рязани подготовили мини-концерты для ветеранов

В преддверии Дня Победы артисты Дворца культуры «Приокский» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и организовали акцию «Концерт для одного ветерана», преподнеся защитникам Родины музыкальный подарок. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
Так, вокалист Юрий Баранов и баянист песенно-инструментального ансамбля «Отрада» Дмитрий Мухин из ДК «Приокский» подготовили персональные мини-концерты, с которыми приехали во дворы к ветеранам Великой Отечественной войны. Песни Победы были исполнены около их домов.
А несколькими днями раньше такую же акцию провели артисты Муниципального культурного центра, которые тоже организовали для ветеранов индивидуальные концерты.
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