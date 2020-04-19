В Рязани неизвестные повредили камнем автомобиль

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В Рязани неизвестные пробили камнем стекло автомобиля. Информация об этом появилась в интернете

ЧП произошло в субботу, 18 апреля, во дворе дома №1/7 на улице Циолковского. Автор поста отметил, что машина сутки стояла не нарушая правил парковки. А в 11.45 в стекло прилетел камень. Характер повреждений такой, как будто камень бросили с высоты. 

Рязанец отмечает, что сейчас у многих людей нет денег из-за коронавируса и такой «подарок» от соседей не радует. 

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