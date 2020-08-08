В Рязани начнут строить крытый футбольный манеж

Строительство крытого футбольного манежа в Рязани начнётся в 2020 году. Об этом в поздравлении по случаю Дня физкультурника сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

По словам Любимова, уже в этом году откроется новый ФОК в Старожилове, заработает новый крытый каток в Рязани (на улице Шевченко). Также районах Рязанской области начнут работу пять новых площадок для сдачи норм ГТО.

Кроме того, планируется, что в Ряжске будет модернизирован стадион.