В Рязани к разъяснительной работе о важности самоизоляции привлекут общественников

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В Рязани для разъяснительной работы о важности режима самоизоляции из-за коронавируса привлекут общественников. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Работать волонтёры будут вместе с сотрудниками органов правопорядка. Они будут напоминать жителям Рязани о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

Интерес к акции уже проявили члены ТОС, казаки.

Стать участником народного патруля может любой рязанец в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний. Необходимо зарегистрироваться до 17 апреля включительно по телефону: 8-910-620-22-90. После этого с добровольцем будет проведён инструктаж.