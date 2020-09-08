В Рязани избили журналиста Михаила Комарова

Во вторник, 8 сентября, в Рязани был избит журналист Михаил Комаров. Об этом сообщила интернет-газета «Своя колокольня», главным редактором которой он является.

Сообщается, что нападение на журналиста было совершено днём в Лесопарке, где Михаил катался на велосипеде. На журналиста напали двое мужчин в масках, били ногами и трубой.

В статье сообщается, что один из нападавших попал трубой по спицам велосипеда, воспользовавшись моментом, Комаров достал газовый баллончик и отогнал неизвестных.

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После этого пострадавший позвонил в полицию, ему предложили самостоятельно проехать в травмпункт. Там у журналиста зафиксировали сотрясение мозга, переломы носа, левой руки и рёбер. Кроме того, пострадавший потерял много крови.

Отметим, что Михаил Комаров – автор весьма неоднозначных публикаций. В статье на сайте «Своя колокольня» написано, что «это (избиение) должно было произойти».

Сам пострадавший сообщал, что на него было совершено несколько покушений. С лета этого года, по его же словам, журналисту и его семье угрожали.