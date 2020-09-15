В Рязани ищут очевидцев ДТП, устроенного пьяным подростком

Следственное управление УМВД России по Рязанской области разыскивает очевидцев ДТП в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Авария случилась 1 августа 2020 года в 20.50 у дома №1А на улице Посёлок Мехзавода в Рязани. 17-летний нетрезвый молодой человек, управлявший автомобилем ВАЗ-2107, врезался в кирпичный забор.

В результате аварии получили травмы несовершеннолетний водитель и два его пассажира. Им потребовалась помощь медиков.

Всех, кто может что-либо сообщить по факту ДТП, просят позвонить по номеру: 29-74-99. Также можно обратиться лично по адресу: Рязань, улица Фирсова, 12 корпус 1.