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В Рязани 40 человек с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay
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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о состоянии заболевших коронавирусом.

На 14 июня в больницах Рязани находятся 416 пациентов с COVID-19, в том числе 5 детей. Состояние 40 из них оценивается медиками как тяжёлое. 15 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

В состоянии средней тяжести 312 пациентов, состояние 64 госпитализированных удовлетворительное. 

Остальные заражённые переносят болезнь легче, госпитализация им не требуется.

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