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В Приокском проведут ямочный ремонт «Патчером»

7info
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В посёлке Приокский в Рязани при благоприятных погодных условиях проведут ямочный ремонт с использованием установки «Патчер». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Проблемы обсуждались на выездном совещании, прошедшем по обращению общественного жилищного инспектора Анатолия Кочуры. В обсуждении принимали участие руководители управления благоустройства и общественных отношений администрации Юрий Фурфурак и Мария Бобкова, а также директор МБУ «ДБГ» Андрей Шестопалов.

Был поднят вопрос о ремонте тротуара на улице Бронной и дороги на улице Энгельса. Кроме того, было решено обрезать деревья у столбов уличного освещения, а рядом с тротуаром установить дополнительное освещение. 

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