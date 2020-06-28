В массовом ДТП в Рыбновском районе пострадали два человека

В результате массового ДТП на путепроводе в Рыбновском районе пострадали два человека.
По данным пресс-службы УГИБДД УМВД России по Рязанской области, авария случилась в воскресенье, 28 июня, около 11 часов на 3-м километре автодороги Рыбное – Константиново. Столкнулись «Рено Сандеро», «Форд Фокус» и «Мазда CX5».
Травмы во время ДТП получили 48-летний водитель «Рено» и его 47-летняя пассажирка. Людям потребовалась помощь медиков.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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