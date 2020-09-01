В Кораблинском районе открылась новая сельская школа

Во вторник, 1 сентября, в селе Незнаново Кораблинского района торжественно открылась новая школа. Она возведена в рамках национального проекта «Образование» на месте старой школы. Общая стоимость строительства составляет около 148 млн рублей.

Современное школьное здание рассчитано на 132 места. В этом году здесь будут учиться 86 учеников, в том числе 7 первоклассников. Школу-девятилетку в Незнанове (официально она является филиалом Пехлецкой школы) будут посещать дети из пяти сёл Кораблинского района. Подвозить их к месту учёбы будут школьным транспортом по четырём маршрутам.

В новой Незнановской школе – 18 учебных классов. Есть кабинеты технологии, актовый зал, спортзал, медицинский блок, музей. На базе школы открыт один из 42 центров цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». Большая территория вокруг школы благоустроена, на ней оборудован стадион, установлены спортивные снаряды.

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В открытии школы участие губернатор Николай Любимов. Приветствуя учеников, педагогов и родителей, глава региона сказал, что дети, независимо от того, где они живут – в городе или в селе – должны получать достойное образование. Николай Любимов напомнил: одновременно с Незнановской школой в регионе открываются еще две – в Дядькове под Рязанью и в областном центре.

– Это очередной важный шаг на пути создания комфортных условий для обучения детей, – подчеркнул Николай Любимов.