В этом году в Рязани благоустроят шесть общественных пространств

Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела в режиме видеоконференции совещание по вопросам городского хозяйства, благоустройства и социальной сферы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Одним из вопросов совещания стала работа по благоустройству Рязани. На данный момент ремонтируются 10 дворовых территорий из намеченных по плану 14. К остальным подрядчики приступят в ближайшее время. Работы по поручению Сорокиной контролируются еженедельно. После полученных замечаний недостатки устраняют.
Также ведётся в Рязани и благоустройство общественных пространств. У Дворца торжеств на Московском шоссе работы выполнены уже на 30%. Там обустроят парковочное пространство, проведут озеленение.
Также работы ведутся на улице Новосёлов в сквере Скобелева. Проектом предусмотрено устройство пешеходных дорожек, освещения, установка скамеек и урн, организация игровых зон. Предстоит посадить более 1000 единиц зелёных насаждений.
В Комсомольском парке сделают пешеходные дорожки, освещение. Также там обустроят спортивную площадку и площадку для выгула собак, поставят малые архитектурные формы. К работам подрядчик должен приступить на этой неделе.
В сообщении пресс-службы администрации отмечается, что в 2020 году в Рязани выполнят работы на шести территориях. Кроме описанных выше, это вторая очередь Верхнего городского парка, скейт-площадка в ЦПКиО, а также Севастопольская аллея (от улицы Гоголя до школы №57).
Елена Сорокина поручила управлению благоустройства держать на контроле сроки выполнения ремонтных работ и еженедельно предоставлять отчёт о них.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram