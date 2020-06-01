В ДТП в Рязанской области погибла женщина, пострадали дети

В субботу, 30 мая, в Сасовском районе произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
По данным Госавтоинспекции, авария случилась в 20.10 на 15-м километре автодороги «Сасово-Восход-Кадом». 43-летний житель города Сасово, ехавший за рулём автомобиля ВАЗ-2110, не учёл погодные условия,съехал в кювет, где машина перевернулась.
В ДТП погибла 54-летняя пассажирка «десятки». В больницу доставлены дети в возрасте 11 и 13 лет, водитель легковушки, а также ещё два пассажира в возрасте 40 и 33 лет.
По факту ДТП проводится проверка.
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