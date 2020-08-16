В ДТП в центре Рязани пострадали два человека

В результате ДТП в центре Рязани пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в пятницу, 14 августа, около 8 часов вечера у дома №24 на улице Свободы. Столкнулись автомобили Kia Rio под управлением водителя 2001 года рождения и Volvo XC70 под управлением мужчины 1984 года рождения.

В ДТП получили травмы оба водителя, им потребовалась помощь медиков.

По факту аварии проводится проверка.

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