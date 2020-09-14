В ДТП под Рязанью погиб человек

В результате ДТП в Пронском районе погиб человек, ещё один госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в пятницу, 11 сентября, в 20.40 на 36-м километре автодороги Рязань – Пронск – Скопин. По предварительным данным Госавтоинспекции, 29-летний житель Скопинского района, управлявший автомобилем «Лада Гранта», врезался во встречный «Хёндэ Портер» под управлением 34-летнего рязанца.

От полученных травм водитель «Лады» погиб на месте. Другой водитель госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка.