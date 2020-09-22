В ДТП на улице Весенней в Рязани пострадали два человека

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности жёсткого ДТП на улице Весенней в Рязани. В аварии пострадали два человека.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в понедельник, 21 сентября, в 20.30 у дома №15 на улице Весенней. По предварительной информации, 25-летний житель Рязани, ехавший за рулём автомобиля «Рено Симбол», при повороте не пропустил ВАЗ-2104 под управлением 25-летнего водителя.

В результате ДТП получили травмы оба водителя. Их доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка.