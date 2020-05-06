В ДТП на трассе Р-22 в Рязанской области погибли два человека

В результате ДТП на трассе Р-22 «Каспий» погибли два человека. Пострадал ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Авария случилась в среду, 6 мая, в 14 часов на 240-м километре трассы в Пронском районе. Столкнулись автомобили «Опель» и «Ленд Ровер».
В результате ДТП погибли водитель и пассажир «Опеля», пострадал 9-летний ребёнок, ехавший в салоне. Также травмы получили водитель и пассажир автомобиля «Ленд Ровер».
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, причины произошедшего устанавливаются.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram