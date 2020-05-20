В центре Рязани построят синагогу

В центре Рязани, напротив Центрального рынка, началось активное строительство объекта. По словам жителей близлежащих домов, а также рабочих, которые трудятся на стройке – это будет синагога.
О планах строительства Синагоги на Праволыбедской говорилось ещё 2016 году. Место под строительство выбрано не случайно. С 1903 по 1930 год здесь находилась прежняя Синагога, здание которой на протяжении столетия переходило из рук в руки, пока окончательно не было разрушено, в том числе в результате пожаров.
Судя по активности строительных работ новое здание будет воздвигнуто в короткие сроки.
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