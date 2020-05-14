В больницах Рязани остаются 218 пациентов с коронавирусом

По данным на 14 мая, в больницах Рязани остаются 218 пациентов с COVID-19. 13 из них – дети. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
В тяжёлом состоянии 17 госпитализированных рязанцев. Семеро подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 35 пациентов оценивается медиками как удовлетворительное, 166 человек находятся в состоянии средней степени тяжести.
Остальные заразившиеся коронавирусом рязанцы переносят его легко. Они лечатся на дому.
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