В больницах Рязани остаются 168 пациентов с COVID-19

По состоянию на 18 часов 3 сентября в рязанских больницах остаются 168 пациентов с COVID-19. В том числе и один ребёнок. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Состояние 15 госпитализированных оценивается как тяжёлое. 9 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Состояние 39 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 114 пациентов – средней степени тяжести.

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В сообщении опергруппы отмечается, что остальные заражённые переносят болезнь легче. Они лечатся дома.