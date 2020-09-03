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Новости РязаниОбщество

В больницах Рязани остаются 168 пациентов с COVID-19

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

По состоянию на 18 часов 3 сентября в рязанских больницах остаются 168  пациентов с COVID-19. В том числе и один ребёнок. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Состояние 15 госпитализированных оценивается как тяжёлое. 9 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Состояние 39 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 114 пациентов –  средней степени тяжести. 

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В сообщении опергруппы отмечается, что остальные заражённые переносят болезнь легче. Они лечатся дома. 

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