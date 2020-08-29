В больницах Рязани остаются 147 пациентов с коронавирусом

На 18 часов субботы, 29 августа, в больницах Рязани остаются 147 пациентов с COVID-19, в том числе 2 детей. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Состояние 13 человек оценивается медиками как тяжёлое. Семеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

В удовлетворительном состоянии, по данным врачей, находятся 36 госпитализированных, 98 пациентов остаются в состоянии средней степени тяжести.

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Остальные заразившиеся коронавирусом рязанцы переносят болезнь легче, госпитализация им не требуется. Эти люди лечатся дома.