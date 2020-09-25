Уже в трёх районах Рязани число заболевших COVID-19 превысило 1000

Уже в трёх районах Рязани число заболевших коронавирусом перевалило за тысячу. Статистику заболеваемости сообщила пресс-служба мэрии.

На 15 часов 24 сентября в Рязанской области зарегистрировано 7 тыс 973 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани проживает 4 тыс 152 заражённых.

Самый «заражённый» район города – Московский. В нём с начала пандемии коронавирус выявлен уже у 1330 жителей.

В Октябрьском районе Рязани заболели 1162 человека, в Железнодорожном – 1014 человек.

Меньше всего заболевших в Советском районе города – 646 человек.