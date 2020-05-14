Утверждены члены Общественной палаты Рязанской области от губернатора

Николай Любимов утвердил список членов Общественной палаты Рязанской области от губернатора. Соответствующее постановление опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Напомним, ранее часть списка кандидатов от НКО и общественных объединений утвердила Рязанская областная Дума.
В список от губернатора вошли:
– председатель правления Рязанского отделения Союза «Чернобыль» Виктор Боборыкин;
– директор ООО «Мороз» (Рязань) Николай Бодягин
– председатель РОО Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Виктор Войтков;
– председатель РРО Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Галина Воробьёва;
– руководитель Центра региональных проектов и анализа баз данных РГУ имени Есенина Ольга Воронова;
– Председатель Рязанского отделения Союза женщин Наталья Гришина;
– профессор Нижегородской академии МВД России Александр Гришко;
– исполнительный директор Рязанского отделения Союза юристов России Любовь Ларина;
– председатель Рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Петруцкий;
– ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела научного центра Академии ФСИН России Татьяна Симакова;
– директор СШОР «Олимпиец» Ольга Соловьёва;
Соловьева Ольга Валерьевна – директор Государственного автономного учреждения Рязанской области Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпиец»
– ассистент кафедры ортопедии стоматологии и ортодонтии РязГМУ Николай Стрелков.
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