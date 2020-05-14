Четверг, 14 мая, 2020
10 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Утверждены члены Общественной палаты Рязанской области от губернатора

7info
-

Николай Любимов утвердил список членов Общественной палаты Рязанской области от губернатора. Соответствующее постановление опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости»

Напомним, ранее часть списка кандидатов от НКО и общественных объединений утвердила Рязанская областная Дума. 

В список от губернатора вошли: 

– председатель правления Рязанского отделения Союза «Чернобыль» Виктор Боборыкин;

– директор ООО «Мороз» (Рязань) Николай Бодягин

– председатель РОО Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Виктор Войтков;

– председатель РРО Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Галина Воробьёва;

– руководитель Центра региональных проектов и анализа баз данных РГУ имени Есенина Ольга Воронова;

– Председатель Рязанского отделения Союза женщин Наталья Гришина;

– профессор Нижегородской академии МВД России Александр Гришко;

– исполнительный директор Рязанского отделения Союза юристов России Любовь Ларина; 

– председатель Рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Петруцкий;

– ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела научного центра Академии ФСИН России Татьяна Симакова;

– директор СШОР «Олимпиец» Ольга Соловьёва; 

Соловьева Ольга Валерьевна – директор Государственного автономного учреждения Рязанской области Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпиец»

– ассистент кафедры ортопедии стоматологии и ортодонтии РязГМУ Николай Стрелков. 

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Утверждены члены Общественной палаты Рязанской области от губернатора

Власть
Николай Любимов утвердил список членов Общественной палаты Рязанской области от губернатора. Соответствующее постановление опубликовано официально.
Узнать больше

Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»

Новости Рязани
ООО «ЧОП "РН-Охрана-Рязань"» стало владельцем 80% «Национального нефтяного консорциума» (ННК). Ранее через него «Роснефть» контролировала активы в Венесуэле. Об этом сообщает Интерфакс.
Узнать больше

В Спасском районе объявили карантин из-за бешеной козы

Новости Рязани
В селе Ижевское Спасского района объявлен карантин по бешенству. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».  Некоторое время назад житель...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Утверждены члены Общественной палаты Рязанской области от губернатора

Власть
Николай Любимов утвердил список членов Общественной палаты Рязанской области от губернатора. Соответствующее постановление опубликовано официально.
Узнать больше

Ольга Щетинкина дала пояснения по изменениям в ЕГЭ и ОГЭ

Новости Рязани
Щетинкина напомнила, что в этом году из-за пандемии коронавируса экзамены для выпускников 9-х классов проводиться не будут. Аттестация будет вестись по текущим оценкам.
Узнать больше

Число больных коронавирусом в Рязанской области превысило 2000

COVID-19
В Рязанской области выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. На утро 14 мая стало известно ещё о 89 заболевших. Такие данные приводит сайт...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Рязанское отделение Сбербанка провело виртуальный круглый стол, посвященный вопросам покупки строящегося жилья

Акценты
О новых программах Сбербанка об ипотечном кредитовании и о том, какая сейчас ситуация на рынке жилья рассказали начальник управления по работе с...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Актёры

Акценты
«Из всех искусств для нас важнейшим является кино». С этими словами Владимира Ильича Ленина вряд ли кто-то будет спорить. Особенно актуальны они...
Узнать больше

5 фильмов о карьере и мотивации

Акценты
Завершаются большие майские праздники. Предлагаем встретить трудовые будни фильмами про работу, карьеру и мотивацию. И да, совсем скоро нас ожидают очередные длинные...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+