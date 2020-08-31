Уставший водитель устроил ДТП с четырьмя пострадавшими в Шиловском районе

В результате ДТП в Шиловском районе пострадали четыре человека. Об этом сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в воскресенье, 30 августа, в 9 часов утра на 289-м километре автодороги М-5 «Урал». 42-летний водитель из Рязани, управляя грузовым автомобилем ГАЗ в состоянии переутомления, столкнулся с «Митсубиши Л200» под управлением 49-летнего жителя Московской области.

В результате ДТП пострадали оба водителя, а также пассажирки иномарки в возрасте 43 и 45 лет. Помощь им была оказана на месте аварии.

Реклама

По факту ДТП проводится проверка.