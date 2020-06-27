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Упавшее дерево повредило газовую трубу в Рязани

7info
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В субботу, 27 июня, во время непогоды в Рязани упало дерево и повредило газовую трубу. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В мэрии уточнили, что дерево упало на улице Станкозаводской между домами №13 и №14/2. 

Ремонтные работы начнутся завтра с 9 часов утра. Пока же в шести домах отключили газ. Без газа до окончания ремонта останутся жильцы домов №№13,14/2 на улице Станкозаводской, домов №№9, 11, 13 на улице Молодцова и дома №9 на улице Космонавтов.

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