Учреждения культуры Рязанской области продолжают работать в цифровом пространстве

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Об этом 22 апреля сказал министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов в интервью региональному телеканалу ТКР.

Руководитель регионального минкульта отметил, что в условиях режима повышенной готовности в Рязанской области в дистанционном формате работают образовательные организации этой сферы. 

– В виртуальном, цифровом пространстве в это сложное время продолжают работать учреждения культуры, тем более что это одно из направлений национального проекта «Культура», – сказал Виталий Попов. 

Министр добавил, что серьезные ограничения переживает и туриндустрия, но в тесном взаимодействии со всеми организациями прорабатываются возможные варианты минимизации негативных последствий. 

– Мы участвовали в разработке первого пакета мер поддержки предпринимателей, которые уже действуют в регионе. Сегодня продолжаем эту работу, – сообщил Виталий Попов.

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