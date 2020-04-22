Учреждения культуры Рязанской области продолжают работать в цифровом пространстве

Об этом 22 апреля сказал министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов в интервью региональному телеканалу ТКР.
Руководитель регионального минкульта отметил, что в условиях режима повышенной готовности в Рязанской области в дистанционном формате работают образовательные организации этой сферы.
– В виртуальном, цифровом пространстве в это сложное время продолжают работать учреждения культуры, тем более что это одно из направлений национального проекта «Культура», – сказал Виталий Попов.
Министр добавил, что серьезные ограничения переживает и туриндустрия, но в тесном взаимодействии со всеми организациями прорабатываются возможные варианты минимизации негативных последствий.
– Мы участвовали в разработке первого пакета мер поддержки предпринимателей, которые уже действуют в регионе. Сегодня продолжаем эту работу, – сообщил Виталий Попов.
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