У администратора рязанского паблика сгорел автомобиль, подозревают поджог

В ночь на пятницу, 21 августа, в городе Новомичуринске сгорел автомобиль «Киа». В паблике БАБКИН ШУМ (Новомичуринск) сообщается, что машина принадлежала его администратору.

По данным сайта издательства «Пресса», пожар случилась у дома №53Д в Новомичуринске в половине второго ночи. Владельцу машины о пожаре по телефону сообщила его мать. Когда молодой мужчина приехал, на месте уже были полиция и пожарная. Салон вскрыли, чтобы не допустить взрыва.

Проезжавшая мимо девушка видела машину с московскими номерами. Приехавшие на ней люди сняли пожар на видео и уехали в сторону ближайшего кафе. Также свидетельница рассказала, что слышала два хлопка.

Реклама

Владелец сгоревшего автомобиля заявляет, что ранее у него резали покрышки. Возможно, кого-то задел в соцсетях и ему решили отомстить. Пострадавший рассказал, что машина застрахована не была. В полицию заявление написано.