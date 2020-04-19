Свежие данные о коронавирусе в Рязанской области

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Изображение Tumisu с сайта Pixabay

Прямой эфир с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Новости Рязани
В пятницу, 17 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямой эфир в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы главе региона можно будет во...
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Жители Касимова выступили против строительства многоэтажки

Новости Рязани
Жители Касимова выступили против строительства многоэтажки у себя во дворе. Они записали видеоролик и направили его губернатору Николаю Любимову.
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Действие транспортных карт в Рязани приостановлено

Администрация
В Рязани приостановлено действие транспортных карт. Как сообщает сайт администрации города, транспортные карты «Школьная» и «Студенческая» до 30 апреля не будут приниматься...
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Оперативная группа правительства Рязанской области распространила новую информацию о коронавирусе в регионе. По данным медиков, на 08.30 19 апреля выявлено 225 случаев COVID-19.

Выписано из больницы имени Семашко в Рязани 9 человек. Все они выздоровели. 

Известно о 3126 гражданах, прибывших из-за границы или имевших контакты с заражёнными или подозрительными на заболевание. Сейчас под наблюдением врачей находятся 928 человек. 2198 граждан его уже прошли, они обследованы и здоровы.

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